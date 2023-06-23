Океанолог Сагалевич назвал причины невозможности нахождения тел пассажиров батискафа «Титан»

Причиной катастрофы в Атлантике с батискафом «Титан» стал внутренний взрыв на фоне разгерметизации аппарата. По словам руководителя лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолия Сагалевича, в силу этого тела пассажиров батискафа вероятнее всего никогда не смогут найти. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что внутрь батискафа просочился воздух, спровоцировавший пневматический взрыв в силу разгерметизации на борту.

По мнению океанолога, этот пневматический взрыв разорвал все, что находилось внутри плавательного аппарата, поэтому ни от него, ни от тел пассажиров фактически ничего не осталось.

Напомним, что батискаф «Титан» пропал с радаров в воскресенье утром. На его борту находились пять человек.