Около 1,3 тыс. водителей задержали в нетрезвом состоянии в Кемеровской области с начала года

По данным ГИБДД Кемеровской области, с начала этого года почти 1,3 тыс. водителей были задержаны в нетрезвом состоянии и отказавшихся проходить тест на трезвость. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что ежедневно сотрудниками ДПС останавливаются примерно 25 таких водителей.

Напомним, что за подобные нарушения предусмотрено привлечение к ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное нарушение заводится уголовное дело.