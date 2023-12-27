Около 1,7 тысячи человек заблудились в подмосковных лесах за год

Около 1,7 тысячи человек заблудились в подмосковных лесах в уходящем году, сообщили в областном Комлесхозе. В их число вошло большое количество пенсионеров с тяжелыми заболеваниями.

«Традиционно пик сообщений о помощи - более 95% обращений — пришелся на летний и осенний период, когда на тихую охоту отправились грибники и любители лесных ягод», - рассказал зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

Больше всего человек заблудились на территориях Клинского, Ступинского и Истринского лесничеств — 198, 135 и 118 человек соответственно.

Почти семьсот человек смогли выбраться из леса самостоятельно благодаря помощи диспетчеров.