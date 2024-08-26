Около 20 машин повреждено при ударе БПЛА по дому в Энгельсе

Около двух десятков автомобилей получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в городе Энгельс Саратовской области, передает телеграм-канал Mash.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ближайшее время будет оценена степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций. Также он отметил, что повреждения получил многоквартирный дом.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.

Сегодня, 26 августа, ВСУ предприняли попытку атаки Саратовской области беспилотниками. В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. В областном центре в тяжелом состоянии госпитализирована женщина.