Около 20 случаев управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией было зафиксировано в Рязанской области
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В Рязанской области сотрудниками ГИБДД были проведены комплексные мероприятия по пресечению нарушений ПДД, которые связаны с управлением транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что в рамках реализации мероприятия было зафиксировано почти 20 подобных случаев.
Добавляется, что были составлены протоколы об административном правонарушении, назначены штрафы.