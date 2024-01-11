Около 20 случаев управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией было зафиксировано в Рязанской области

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

В Рязанской области сотрудниками ГИБДД были проведены комплексные мероприятия по пресечению нарушений ПДД, которые связаны с управлением транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в рамках реализации мероприятия было зафиксировано почти 20 подобных случаев.

Добавляется, что были составлены протоколы об административном правонарушении, назначены штрафы.

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