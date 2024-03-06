Около 30 населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне риска подтопления

Почти 30 населенных пунктов в 12 районах Рязанской области могут оказаться подтопленными весенним паводком. Об этом сообщает 7info .

Добавляется, что уровень воды в период половодья в текущем году может превысить значения минувшего года на полтора метра. Кроме того, показатели увеличатся и на фоне осадков.

Уточняется, что также подтопленными могут оказаться около 20 участков дорог и мосты.

Отмечается, что для устранения чрезвычайных ситуаций в Рязанской области подготовлены 4,5 тыс. человек, свыше 1,6 тыс. единиц техники, около 80 плавсредств и более 20 дронов.