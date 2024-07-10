Около 30 водителей-мигрантов оштрафованы в Нижнем Новгороде в ходе рейда

Почти 30 водителей-мигрантов привлекли к ответственности в ходе рейда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городское управление МВД России.

Уточняется, что особое внимание во время рейда уделяли автомобилям с незаконно установленными опознавательными фонарями, расцветкой такси, а также обращали внимание на наличие детских удерживающих кресел.

Отмечается, что по итогам рейда было 15 водителей привлечено к административной ответственности за отсутствие водительских прав, 12 — за предпринимательскую деятельность без наличия лицензии и один — за управление автомобилем с незаконной расцветкой такси. Кроме того, несколько человек оштрафованы за нарушения миграционного законодательства.