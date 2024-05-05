Около 40 проституток задержаны после облавы на работавший под видом клуба бордель в столице

Почти 40 предполагаемых проституток задержаны в одном из столичных ночных клубов. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что полицейскими был совершен рейд на заведение Aurora, расположенном в центре Москвы на улице Петровке. О том, что клуб промышляет проституцией, органам правопорядка стало известно по наводке. Сначала бар позиционировал себя как клуб премиум-класса. На официальном сайте ресторана имеются анонсы со стриптиз-шоу. Также там можно заказать отдельный, приватный танец.

Отмечается, что в ходе облавы был задержаны и доставлены в отдел полиции около 40 девушек. Им грозит штраф за занятие проституцией. Кроме того. В настоящее время ведется проверка администрации заведения.