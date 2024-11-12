Около 46 млн рублей похитили злоумышленники у жителей Нижегородской области за прошедшую неделю

Примерно 46 млн рублей отдали жители Нижегородской области злоумышленникам за минувшую неделю. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что также сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано около 110 преступлений с применением мошеннических схем. Наиболее часто используемой схемой стала «Звонок от службы безопасности банка», случаев которой зафиксировано более 30.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками.