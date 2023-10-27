Около 500 комплексов фиксации нарушений ПДД действуют в Нижегородской области
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В Нижегородской области действуют около 500 комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточнятся, что они включают около 400 стационарных, сто передвижных и четыре мобильных комплекса.
Добавляется, что свыше 30 автоматических комплекса фиксируют непристегнутые ремни безопасности.
Отмечается, что в регионе также будет установлено еще более ста стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.