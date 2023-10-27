Около 500 комплексов фиксации нарушений ПДД действуют в Нижегородской области

В Нижегородской области действуют около 500 комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточнятся, что они включают около 400 стационарных, сто передвижных и четыре мобильных комплекса.

Добавляется, что свыше 30 автоматических комплекса фиксируют непристегнутые ремни безопасности.

Отмечается, что в регионе также будет установлено еще более ста стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.