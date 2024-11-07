Около 65 млн рублей отдали злоумышленникам жители Нижегородской области на прошлой неделе

Примерно 65 млн рублей выманили злоумышленники у жителей Нижегородской области на прошлой неделе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное УВД.

Уточняется, что также более 130 преступлений, совершенных с использованием мошеннических схем, зарегистрировали в Нижегородской области за минувшую неделю. Наиболее часто используемой схемой стал «звонок от службы безопасности банка». Кроме того, злоумышленникам удалось обмануть доверчивых граждан в плане «предложения дополнительного заработка», а также мошенничества в случае онлайн-покупки.

Ранее сообщалось, что мошенники в РФ начали воровать телеграм-каналы под предлогом размещения рекламы.