Мошенники в РФ начали воровать телеграм-каналы под предлогом размещения рекламы

В России наблюдается рост мошеннических схем, связанных с кражей телеграм-каналов под предлогом размещения рекламы. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на сообщения МВД РФ.

Злоумышленники в течение нескольких недель ведут переговоры с владельцами каналов, обсуждая контент и стоимость рекламного размещения.

После согласования всех деталей, мошенники предлагают администратору зарегистрироваться в фальшивом рекламном кабинете и отправить код подтверждения для привязки аккаунта. Но на самом деле, сайт, на который они ссылаются, является фальшивой копией, созданной для кражи данных.

Передача кода подтверждения приводит к тому, что владелец теряет доступ к своему аккаунту. В этом случае мошенники получают не только контроль над каналом, но и доступ ко всем личным перепискам пострадавшего.

Ранее российские звезды рассказали, как дают отпор обнаглевшим мошенникам. Оказалось, что у них есть много способов, которые помогают им не попасть в ловушку.