Около 95 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями выявили в Подмосковье в этом году

Комплексы фотовидеофиксации, расположенные на территории Подмосковья, с начала текущего года выявили около 95 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности.

Больше всего таких правонарушений зафиксировали в апреле и в мае — свыше 33 и 30 тысяч случаев соответственно, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что за непристегнутый ремень собственники транспортных средств получают штраф в размере одной тысячи рублей.

Автоматическая фиксация непристегнутого ремня направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Комплексы, фиксирующие такие нарушения, работают на дорогах региона с высоким трафиком, в том числе на Ленинградском, Киевском и Ярославском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие концессионные проекты дорожного строительства реализуются в Подмосковье.