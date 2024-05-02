Около четырехсот нарушений устранили на стройках Подмосковья благодаря нейроинспектору

Мониторинг хода строительства и соблюдения правил безопасности с помощью нейросети проводится на стройках региона с октября прошлого года. В настоящее время искусственный интеллект умеет распознавать более двадцати классов данных в категориях «Техника и люди», «Пожары», «Здание» и «Собаки», отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«К примеру, нейросеть может определить вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, выявить, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и так далее», — указала глава областного Мингосуправления.

ИИ подключен к камерам «Безопасного региона». Нейросеть способна определить в том числе скорость строительства, число рабочих и спецтехники. При возникновении инцидента искусственный интеллект оперативно отправляет уведомление. Таким образом, время реагирования на различные ситуации на стройках сократилось с получаса до одной минуты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ряд новых инициатив в сфере цифровизации.