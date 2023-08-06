Около десяти человек утонули в Московском регионе за жаркие дни августа

Около 10 человек утонули в Москве и Подмосковье за жаркие дни текущего месяца, при этом кто-то из них умер прямо на глазах других отдыхающих. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что отмечавший день рождения 35-летний мужчина умер в машине скорой помощи из-за воды в легких. Это произошло на территории Большого Перовского пруда в Новогирееве.

Добавляется, что 65-летний пенсионер утонул в озере в Зеленограде, а 42-летний мужчина – в Ульяновском лесопарке.

Поясняется, что в Пироговском водохранилище на территории городского округа Мытищи утонул девятиклассник, также был обнаружен труп мужчины в реке под Шуруповским мостом в Серпухове.

Уточняется, что в реке Коломенке 66-летний гражданин Белоруссии, а в Малаховском озере погиб 17-летний студент.