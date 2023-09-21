Около пяти миллионов граждан РФ подверглись атакам мошенников в этом году

По информации ВТБ, почти пять миллионов жителей нашей страны подверглись атакам злоумышленников с начала года. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что больше половины случаев это были звонки на мобильные телефоны, а в трети случаях – сообщения в мессенджерах.

Подчеркивается, что за счет работы банковских сотрудников удалось сохранить почти девять миллиардов рублей.

Уточняется, что злоумышленники стали работать по новой схеме, показывая потенциальным жертвам поддельные документы сотрудников банка.