Около пятидесяти нелегальных мигрантов выявили в одном из частных домов в Пушкино

Сотрудники полиции выявили в городском округе Пушкинский частный жилой дом, в котором проживали сорок семь нелегальных мигрантов из стран Африки и Центральной Азии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе рейда в отношении иностранцев полицейские составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ. При этом на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Отмечается, что в настоящее время полицейские пытаются установить организатора данной незаконной миграции.

Ранее стало известно, что тайник с оружием нашли у обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье.