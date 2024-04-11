Тайник с оружием нашли у обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Оперативники нашли тайник с оружием, принадлежащий обвиняемому в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Из схрона изъяли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнер с неизвестным веществом, похожим на наркотики, уточнили в ведомстве.

Сегодня мужчина был задержан на территории Тверской области. В ближайшее время его доставят в Подмосковье на допрос к следователю по особо важным делам.

Напомним, 7 апреля в ходе операции по поимке наркосбытчика по подмосковным полицейским открыли огонь. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, за жизнь его напарника сейчас борются врачи.