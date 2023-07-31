Около полутора миллиона человек пострадали в Китае из-за тайфуна

В Поднебесной в силу прошедшего тайфуна Доксури пострадали около полутора миллионов человек. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Уточняется, что в провинции Фуцзянь эвакуированы свыше 360 тыс. человек.

Отмечается, что во время сильного ветра наблюдалось срывание крыш и вал деревьев. Его порывы достигали скорости 175 км/ч.

Добавляется, что в итоге стихии разрушено 90 домов и почти пять тысяч повреждены. Автомобили почти полностью ушли под воду.

Поясняется, что ущерб составил примерно 430 млн долларов.