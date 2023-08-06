Около севастопольского пляжа обнаружили дрейфующую мину

Морскую мину нашли сегодня на месте одного из севастопольских пляжей Севастополя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, мина была обнаружена менее чем в ста метрах от пляжа «Любимовка».

Он подчеркнул, что на данный момент она дрейфует в направлении Северной бухты.

Губернатор отметил, что спецслужбы флота ведут работу на месте.

Развожаев уточнил, что мина может быть уничтожена в морских водах с громким звуком.