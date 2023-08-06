Около севастопольского пляжа обнаружили дрейфующую мину
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Морскую мину нашли сегодня на месте одного из севастопольских пляжей Севастополя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По его словам, мина была обнаружена менее чем в ста метрах от пляжа «Любимовка».
Он подчеркнул, что на данный момент она дрейфует в направлении Северной бухты.
Губернатор отметил, что спецслужбы флота ведут работу на месте.
Развожаев уточнил, что мина может быть уничтожена в морских водах с громким звуком.