Около сотни нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области в начале месяца

Почти сотню нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области в начале этого месяца. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что также выявлено свыше 770 случаев нарушения миграционного законодательства, в отношении нарушителей составлены административные протоколы с наложением штрафа.

Отмечается, что правоохранительными органами было выявлено 80 случаев подделки документов, фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев, в 25 случаях возбуждены уголовные дела.

Добавляется, что также сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано свыше 170 административных правонарушений, допущенных иностранными водителями.