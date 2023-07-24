Около ста священнослужителей пройдут подготовку в Балашихе перед отправкой в зону СВО

Около ста священнослужителей пройдут подготовку в пункте отбора на службу по контракту в Балашихе перед отправкой в зону спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства территориальной политики.

В ведомстве уточнили, что сегодня в центр контрактников прибыла уже вторая группа духовников — десять человек. Основная программа обучения для священнослужителей — курс первой помощи и тактической медицины.

Как рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром», слова которого приводит пресс-служба администрации Балашихи, когда священники убудут в войска, они могут оказаться на передовой. Полученные в центре контрактников навыки пригодятся им, в том числе для оказания первой помощи раненым и их эвакуации на поле боя.

Священник с позывным «Вожак», в свою очередь, отметил, что уже несколько раз посещал зону СВО. По его словам, подготовка необходима для того, чтобы не быть обузой для военных и помочь им в тяжелой ситуации.

«Вера важна для воинов, мы делаем свое дело, молимся за ребят, поддерживаем, чем можем», — сказал священник.

Уточняется, что за два месяца подготовку в центре отбора на военную службу по контракту в Балашихе, который открылся в апреле текущего года, пройдут десять групп священнослужителей.

Напомним, что занятия в центре контрактников в подмосковной Балашихе проводят опытные инструкторы, а тренировки максимально приближены к реальным полевым условиям. Добровольцы могут рассчитывать на ряд социальных гарантий для себя и своих семей, в том числе на единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Узнать более подробную информацию можно на сайте контракт.рф, в чат-боте и по телефону 8-495-990-77-77. Также можно направить вопросы на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что работу пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе лично проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона подчеркивал, что обращаться в центр могут добровольцы со всей страны.