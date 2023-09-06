Около трех тысяч камер видеонаблюдения установят в Нижегородской области

Примерно три тысячи камер видеонаблюдения установят в пользующихся популярностью местах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя губернатора региона Егора Полякова.

Отмечается, что в Нижнем Новгороде планируется установить свыше 640 видеокамер, в Дзержинске — почти 2350 камер.

Добавляется, что в областной столице видеокамеры будут работать с декабря этого года.

Уточняется, что в Дзержинске около 980 камер установят в школах, детсадах и библиотеках, а также более 850 - в общественных местах.

Поясняется, что за год число камер видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный регион» в Нижегородской области выросло более чем втрое.