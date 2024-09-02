Около трех тысяч световозвращающихся значков и браслетов подарило Мострансавто маленьким пассажирам

Сегодня, 2 сентября, в честь начала учебного года Мострансавто подарило маленьким пассажирам световозвращающие значки и браслеты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что сотрудники компании раздавали ученикам памятные сувениры на остановочных пунктах, расположенных рядом со школами. Акция состоялась в различных городах Московской области. Фликеры или световозвращающие элементы дети смогут прикрепить на рюкзак, одежду, велосипед или самокат.

Именно благодаря данным сувенирам пешеходы будут гораздо заметнее для участников дорожного движения, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с началом нового учебного года.