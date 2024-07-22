Около тысячи экстренных вызовов от водителей Нижегородской области передала система «ЭРА-ГЛОНАСС» за полгода

Система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» в Нижегородской области передала свыше девятисот экстренных вызовов от водителей в региональный центр обработки вызовов Системы-112 с января по июнь текущего года включительно. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что полная интеграция системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 в Нижегородской области произведена в марте позапрошлого года. В течение почти полутора лет госинформсистема передала экстренным службам свыше четырех тысяч сообщений об авариях на дорогах региона. Примерно 4% из них не связаны непосредственно с ДТП. Однако свыше 80% звонков каждый год совершается системой в автоматическом режиме, когда люди, попавшие в ДТП, не могут позвонить самостоятельно.

Отмечается, что с начала этого года система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 44 тыс. аварийных вызовов автомобилистов в России, а за все время работы — около 400 тыс. вызовов.