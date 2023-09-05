Около восьми килограммов каннабиса изъяли полицейские у жителя Солнечногорска

Сотрудники полиции задержали двадцатисемилетнего жителя подмосковного Солнечногорска по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в гараже, принадлежащем злоумышленнику, полицейские обнаружили и изъяли более тридцати свертков с высушенной растительной массой, электронные весы и вакууматор. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством — каннабисом, общей массой около 8 килограммов.

По словам задержанного, он выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления наркотических средств для личного потребления. Солнечногорским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне стало известно, что на трассе в подмосковных Химках столкнулись двенадцать автомобилей.