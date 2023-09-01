Олег Митволь признал свою вину в хищении почти миллиарда рублей

По мнению следствия, бывший заместитель главы Росприроднадзора похитил эти средства при строительстве метрополитена в Красноярске.

Митволь возглавлял совет директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Именно эта организация должна была заниматься корректировкой планов строительства метро в городе. Вместо проведения необходимых работ выделенные из федерального бюджета 900 миллионов рублей были похищены.

Подозреваемыми в хищении стали Олег Митволь и бывший региональный министр транспорта Константин Димитров. Дело Митволя будет рассматриваться судом в особом порядке. Он признал свою вину, документы на него уже переданы в Железнодорожный районный суд Красноярска. Слушание дела начнется 14 сентября.