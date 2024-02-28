Олимпиада в Париже под угрозой: у сотрудника мэрии украли ноутбук с планами по обеспечению безопасности Игр

У сотрудника парижской мэрии украли сумку с ноутбуком, в котором содержались планы по обеспечению безопасности Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже, сообщает BFMTV.

56-летний инженер обратился в полицию на станции Гар-дю-Нор (один из семи парижских вокзалов), чтобы сообщить о пропаже.

В ноутбуке и двух USB-дисках хранилась информация по обеспечению безопасности на дорогах со схемами движения олимпийского транспорта, а также данные о 2000 агентов, которых городской совет Парижа планирует задействовать во время проведения Игр.

Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения, установленных в Гар-дю-Нор.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа. Французская столица примет Игры в третий раз в истории.