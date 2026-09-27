Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Напомним, о смерти Гербера стало известно 20 сентября. Молодой человек скончался в реабилитационном центре Resolutions Living в Санта-Монике. Гибель Пресли расследует полицейское управление города. Подробности кончины Гербера до конца не раскрыты.

Карьеру сын Кроуфорд началась в 15 лет, когда он заключил контракт с модельным агентством IMG Models. Дебют Пресли на подиуме состоялся на показе Moschino в Лос-Анджелесе, когда ему было 16 лет. Позже Гербер сотрудничал с модными брендами Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry и Bottega Veneta.

По данным СМИ, наркотические вещества в жизни Пресли появились в тот же период, когда он начал модельную карьеру. Постепенно у юноши выработалась зависимость, из-за которой у него появились проблемы. Чтобы избавиться от пагубной привычки, Гербер проходил лечение в рехабе.

За два месяца до смерти сына Синди нежно поздравила его с днем рождения. А в марте модель назвала его «воином» на фоне лечения в ребцентре.

Ранее появились жуткие подробности последних минут жизни сына Синди Кроуфорд.