Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

TMZ: тело умершего в рехабе 27-летнего сына Синди Кроуфорд кремировали

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

27-летнего Пресли Гербера, сын 60-летней модели Синди Кроуфорд, срочно кремировали, сообщило TMZ. Почему семья не устроила прощание, неизвестно.

Напомним, о смерти Гербера стало известно 20 сентября. Молодой человек скончался в реабилитационном центре Resolutions Living в Санта-Монике. Гибель Пресли расследует полицейское управление города. Подробности кончины Гербера до конца не раскрыты.

Карьеру сын Кроуфорд началась в 15 лет, когда он заключил контракт с модельным агентством IMG Models. Дебют Пресли на подиуме состоялся на показе Moschino в Лос-Анджелесе, когда ему было 16 лет. Позже Гербер сотрудничал с модными брендами Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry и Bottega Veneta.

По данным СМИ, наркотические вещества в жизни Пресли появились в тот же период, когда он начал модельную карьеру. Постепенно у юноши выработалась зависимость, из-за которой у него появились проблемы. Чтобы избавиться от пагубной привычки, Гербер проходил лечение в рехабе.

За два месяца до смерти сына Синди нежно поздравила его с днем рождения. А в марте модель назвала его «воином» на фоне лечения в ребцентре.

Ранее появились жуткие подробности последних минут жизни сына Синди Кроуфорд.

Актуально

Читайте также

Продюсер Дзюник высказался о панк-образе Савичевой

Продюсер Дзюник высказался о панк-образе Савичевой

«Он совершенно сломлен»: почему Жерар Депардье впал в глубокую депрессию

«Он совершенно сломлен»: почему Жерар Депардье впал в глубокую депрессию

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Не стало амбассадора психоделического поп-арта Питера Макса

Не стало амбассадора психоделического поп-арта Питера Макса

Стало известно о романе 71-летнего Костнера с 39-летней блогершей

Стало известно о романе 71-летнего Костнера с 39-летней блогершей

Плющенко госпитализировали в Турции

Плющенко госпитализировали в Турции

«Вид на море, но без электричества»: квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года

«Вид на море, но без электричества»: квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года

Хаматова отказалась от роли на русском языке

Хаматова отказалась от роли на русском языке

«Энергосберегающий танец» и две танцовщицы: Татьяна Буланова удивила фанатов новым шоу

«Энергосберегающий танец» и две танцовщицы: Татьяна Буланова удивила фанатов новым шоу

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

«Как быстро растут дети»: Воля и Утяшева показали редкое фото с детьми

«Как быстро растут дети»: Воля и Утяшева показали редкое фото с детьми

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

Добавьте mosregtoday.ru в избранное