«Пизли» добрались до России: на Кунашире заметили гибридов белого и бурого медведя

В 2006 году в Канаде уже фиксировали медведей, которых там называют «пизли». Слово образовано от английских polar — «полярный» и grizzly — «гризли». Это гибриды белого и бурого медведя. Теперь похожие случаи отмечают и в России — на Кунашире в Сахалинской области. Об этом РИА Новости рассказали биологи.

Эксперты рассказали, почему происходят подобные случаи. Главную причину специалисты видят в изменении климата. Арктические льды тают, и белые медведи вынуждены отступать южнее. Бурые, напротив, осваивают северные территории. Там, где их пути пересекаются, и появляется потомство от естественного скрещивания.

Кунашир, где отмечены гибриды, — самый южный остров Большой Курильской гряды. Климат здесь умеренный влажный, морской. Лето прохладное и туманное, зима мягкая и снежная. Эти условия и становятся той средой, где встречаются виды, прежде жившие в разных уголках планеты.

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил суть процесса. По его словам, близкие виды оказываются на одной территории, хотя раньше занимали совершенно разные экосистемы. Экосистема — это совокупность живых организмов и среды их обитания, связанных обменом веществ и энергии. Когда границы таких систем размываются, у животных появляется возможность скрещиваться естественным путем.

«Главной причиной появления гибридов белого и бурого медведя на Кунашире биологи называют изменение климата, из-за которого ареалы двух видов начали пересекаться. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг в поисках кормовой базы, тогда как бурые медведи, напротив, продвигаются на север», — объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Таким образом, случай на Кунашире — не изолированный эпизод, а продолжение общей тенденции. Климатические изменения постепенно перекраивают привычные ареалы животных, и последствия этого процесса ученым еще предстоит оценить.

Ранее зоолог Кудактин рассказал, что медведи чаще выходят к людям из-за доступных отходов.