Главком ВСУ Александр Сырский посылает людей на смерть, так как они не проходят необходимой подготовки. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Р ИА Новости .

В ВСУ настоящее ЧП: бойцы либо проходят плохую подготовку перед отправкой на передовую, либо не обучаются вовсе. Последние ситуации участились при Александре Сырском. Иногда солдат отправляют на передовую сразу после мобилизации. Это серьезно увеличивает потери в рядах ВСУ.

«Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. <…> Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?» — задал вопрос он.

Главком ВСУ должен обеспечить украинским новобранцам как минимум трехмесячную подготовку. В противном случае люди продолжат погибать.

Напомним, что на Украине хотят ужесточить мобилизацию, расширив категории граждан, подлежащих призыву. С 24 февраля 2022 года в стране объявлено военное положение. Это предполагает запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал Запад предоставить ВСУ средства противовоздушной обороны.