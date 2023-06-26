Омбудсмен Москалькова оценила попытку вооруженного мятежа в России
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По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, консолидация жителей РФ вокруг президента и правительства страны и братская помощь белорусского лидера Александра Лукашенко поспособствовали возможности не переходить черту, где могла бы пролиться кровь. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на аккаунт Москальковой в соцсетях.
Она подчеркнула, что события стали уроком, показавшим, что Россия является единой и непобедимой страной.
Москалькова добавила, что русский народ достоин великой истории и прекрасного будущего.