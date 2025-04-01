ОМОН в одном из фитнес-клубов Москвы положил всех мужчин лицом в пол

Сотрудники ОМОН проводят очередную проверку в фитнес-клубах Spirit Fitness, расположенных в Москве. На этот раз внимание уделяется спортивному залу, расположенному на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы. Об этом передает телеграм-канал Baza.

В настоящее время сотрудники ОМОН отпустили находившихся в клубе женщин, а мужчин заставили незамедлительно лечь на пол лицом вниз.

По предварительным данным, цель приезда — поиск граждан из Средней Азии. У мужчин проверяют паспорта на наличие документов, которые подтверждают их законное пребывание в России, а также наличие отметок о прохождении срочной военной службы.

«Разделения на русских/нерусских не было. Проверяли у всех в паспортах отметки о прохождении воинской службы. Спецсредства не применяли, но следили, чтобы никто не снимал видео и фото», — поведал один из посетителей фитнес-клуба.

По информации, предоставленной телеканалом РЕН, в спортивном клубе проводились оперативные мероприятия.