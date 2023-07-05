Омский суд назначил наказание обвиняемому в целой серии изнасилований

Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал женщин по одной и той же схеме. Он выбирал жертву, а затем залазил к ней через форточку.

Каждому эпизоду предшествовала длительная и очень тщательная подготовка. Насильник выбирал только тех, кто живет на первом этаже, долго наблюдал за ними, изучал их привычки и даже планировку квартиры. Только затем он ночью пробирался в жилье и делал свое черное дело. Для того, чтобы пострадавшие не могли опознать его, он сразу ослеплял их ярким светом фонарика.

Преступления совершались с 2010 года по 2012 год, затем последовал длительный перерыв. Но в 2022 году вновь произошел точно такой же случай, и только тогда правоохранители сумели вычислить злоумышленника. Оказалось, что он 6 лет отбывал срок на территории другого государства. Об этом сообщило ТАСС. Октябрьский районный суд Омска назначил преступнику 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.