«Он был неадекватен»: соседи о мужчине, устроившем бойню в подмосковном ЖК

В подмосковном жилом комплексе «Оранж Парк» произошло жестокое двойное убийство — жертвами стали первоклассник и его мать. Как сообщила «Лента.ру», соседи подозреваемого в преступлении мужчины задолго до трагедии характеризовали его как неадекватного и жаловались на его странное поведение.

Как сообщил источник издания, местные жители неоднократно обращали внимание на действия мужчины, проживающего на седьмом этаже. Он на протяжении двух лет постоянно стучал молотком по батареям, причем делал это как днем, так и ночью. По данным источника, он также включал аудиозапись с аналогичным стуком.

Одна из пострадавших, как следует из переписки в соседском чате, пыталась урегулировать конфликт мирным путем — лично разговаривала с беспокоящим всех соседом и даже обменялась с ним номерами телефонов.

Однако эти меры не возымели эффекта, и странные действия продолжались, что в конечном итоге, по мнению жильцов, могло свидетельствовать о психическом нездоровье мужчины.

