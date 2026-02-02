«Он показал, где искать»: задержанный в деле 9-летнего Паши сознался в убийстве

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении и убийстве 9-летнего Павла. Мужчина, задержанный оперативниками в Псковской области, уже дал признательные показания и сообщил, где может находиться тело ребенка.

По информации, поступившей в распоряжение редакции, вечером 2 февраля задержанный, ранее судимый Денис Жилкин, был доставлен в Управление уголовного розыска Петербурга.

«Во время допроса он признался в содеянном. По его словам, 9-летний мальчик был утоплен в одном из местных водоемов», — подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следственная группа с участием подозреваемого выехала на указанное им место для проведения поисковых мероприятий и проверки этих показаний. Трагедия разыгралась 30 января. По предварительным данным, около 17:00 Павел вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и направился к ресторану быстрого питания «Вкусно — и точка». Мальчик часто мыл стекла автомобилей на парковке за деньги. В тот день, после разговора с одним из водителей, с которым он был ранее знаком, ребенок добровольно сел в машину. После этого его никто не видел.