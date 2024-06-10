ОНТ: в Белоруссии задержали школьников, изготавливавших бомбы

В Белоруссии была задержана группа школьников, занимавшаяся изготовлением и подрывом самодельных бомб. Об этом сообщил местный телевизионный канал ОНТ .

Сообщается, что КГБ республики получило запрос о помощи от одной из самых мощных спецслужб Запада. Уточняется, что зарубежные службы обнаружили несколько каналов в социальных сетях, посвященных нацистской идеологии и выражающих поддержку ИГИЛ*. В таких каналах любой желающий мог изучить инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ, добавили журналисты.

Сообщается также, что данные некоторых активных участников были зарегистрированы на территории РБ – в Могилеве и Витебске. Спецслужбы отреагировали мгновенно, задержав школьников, готовивших бомбы, рассказали на телеканале.

Уточняется, что задержано было более десятка белорусских подростков. Известно, что в их отношении были заведены уголовные дела о незаконных действиях в отношении взрывчатке и о подготовке теракта.