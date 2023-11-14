ООН обвинила Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
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Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил журналистам член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.
По его данным, это произошло в 2022 году в ходе боев за Изюм в Харьковской области.
Также правозащитная организация Human Rights Watch сообщала об использовании ВСУ противопехотных мин «Лепесток» против гражданского населения Донбасса. Находки таких боеприпасов неоднократно фиксировались в городах ДНР.
При этом Украина уверяет, что не нарушает Оттавскую конвенцию, которую Киев ратифицировал в 2005 году, и не использует запрещенные боеприпасы.