«Опасная процедура»: педиатр перечислил основные правила для купания детей в проруби

Наряду со взрослыми в проруби купаются и дети. Поэтому важно знать, как обезопасить их от последствий окунания в ледяную воду.

Основные правила купания для детей в проруби перечисли педиатр НИКИ детства, инфекционист Антон Жильцов. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для детей купание в проруби — опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать. <…> Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца», — указал специалист.

Антон Жильцов подчеркнул, что детей до трех лет не стоит окунать в холодную воду, максимум — обтереть. Также окунаться в прорубь не рекомендуется беременным и детям младше двенадцати лет.

Ребенок, который хочет принять участие в крещенских купаниях, должен быть абсолютно здоров и знаком с закаливанием, подчеркнул педиатр. В таком случае нужно взять с собой купальник или плавки, полотенце, махровый халат, комплект сухой одежды, термос с горячи чаем.

За несколько минут до погружения в воду необходимо сделать разминку. Также важно проследить за тем, чтобы ребенок подходил к проруби в удобной обуви, которая легко снимается. Подойдут, например, сланцы или резиновые тапочки.

После купания ребенка нужно сразу растереть сухим полотенцем и переодеть его в сухую одежду. Следует как можно быстрее зайти в теплой помещение и выпить горячий чай.

Очень важно, чтобы ребенок подходил к проруби и спускался в нее в сопровождении взрослого. Педиатр также напомнил, что окунаться следует только в специально оборудованных для этого местах.