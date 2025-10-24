Опасная уязвимость в Telegram X позволит хакерам контролировать аккаунты

Эксперты компании «Доктор Веб» выявили бэкдор в модифицированной версии мобильного приложения Telegram X, позволяющий злоумышленникам получать полный контроль над учетными записями пользователей и их личной информацией. Об этом сообщает progorodsamara .

В модифицированной версии Telegram X обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое позволяет киберпреступникам получать доступ к конфиденциальной информации, включая пароли и историю чатов.

На данный момент зафиксировано заражение более 58 тыс. устройств по всему миру. Троян также может использоваться для искусственного увеличения числа подписчиков в Telegram-каналах.

Распространение вредоносного ПО происходит через рекламные баннеры. На данный момент разработаны версии на португальском и индонезийском языках. Эксперты полагают, что злоумышленники планируют расширить географию атак на другие регионы. В Российской Федерации заражено 2,3% устройств.

Пользователям рекомендуется проверять источник приложения и избегать установки модифицированных версий мессенджера.

