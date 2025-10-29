Опасное хобби: домашний питомец напал на владельца в Башкирии

В Башкирии зафиксирован необычный случай с участием домашнего питомца. Местный житель, 41-летний мужчина, содержащий в своей квартире целую коллекцию экзотических животных, был атакован собственной змеей.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел, когда пресмыкающееся по неизвестным причинам набросилось на своего хозяина. Змея нанесла несколько укусов, один из которых пришелся в паховую область мужчины.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у него в районе паха обширную гематому, образовавшуюся от укуса. Несмотря на то, что змея не была ядовитой, мужчине потребуется пройти курс лечения. Коллекционер разводит дома не только змей, но и пауков, тараканов и ящериц.

