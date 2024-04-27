Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, в Брянской ПВО сбила три дрона

Опасность атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов объявили экстренные службы в Воронежской области, проинформировали в региональном ГУ МЧС.

«РСЧС: опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — говорится в сообщении.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем аккаунте об существующей опасности атаки БПЛА в регионе.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Спустя некоторое время Минобороны РФ заявило, что дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области были ликвидированы три украинских боевых дрона. Обошлось без пострадавших.