Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. Гусев отметил, что силы ПВО наготове.

Дальнейшие оповещения будут поступать от правительства области или от МЧС России, написал он.

Это уже не первая атака противника на данный регион. До этого угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области 26 января.

Еще раньше, 24 января, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов были выбиты стекла в трех домах, повреждения также получили частный дом и теплица.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 28 дронов ВСУ над регионами РФ.