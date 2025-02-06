Силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали 28 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 6 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 28 дронов, принадлежащих Украине, которые собирались осуществить террористические нападения в различных регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.

Среди сбитых БПЛА 13 были уничтожены над Азовским морем, восемь — в Ростовской области, шесть — над Кубанью, один — над Астраханской областью.

В администрации Астраханской области также сообщили, что ночью была предотвращена попытка нападения со стороны ВСУ в Ахтубинском районе. Правоохранительные органы действовали штатно. Ущерба и пострадавших не зафиксировано. В этом районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что за ночь на 5 февраля дежурным средствам ПВО удалось сбить четыре беспилотника ВСУ над двумя российскими регионами.