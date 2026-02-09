Опасность у берега: у сахалинского побережья дрейфуют льдины

Гидрометеорологическая служба Сахалина предупредила об опасной ледовой обстановке у побережья острова. В понедельник, 9 февраля, в акватории залива Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья наблюдается дрейф льда, а целостность ледового покрова нарушена.

В региональном УГМС сообщили, что выход на такой лед представляет прямую угрозу для жизни. Специалисты вновь напомнили рыбакам и местным жителям о необходимости соблюдать крайнюю осторожность. В случае возникновения любой экстренной ситуации следует немедленно звонить по единому номеру 112. Это сезонное явление связано с динамическими процессами в прибрежных водах и требует повышенного внимания от всех, кто находится у моря.