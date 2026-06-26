Опасный маневр привел к ДТП с пострадавшим в российском городе

В Новомосковске на улице Рудничной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в котором пострадал 17-летний водитель двухколесного транспортного средства, пишут «Тульские известия» .

Днем 25 июня в Новомосковске на пересечении у дома № 10 по улице Рудничной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. По версии Госавтоинспекции, 61-летний водитель Renault Logan выполнял маневр — поворачивал налево. В этот момент он не предоставил преимущество мотоциклу Tekken 250, который двигался прямо во встречном направлении.

За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток. Удар пришелся на его сторону, и молодой человек получил травмы, которые потребовали госпитализации. В момент аварии он был в защитном шлеме, однако это не уберегло от повреждений.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка, опрашиваются свидетели, уточняются детали маневров обоих участников.