Опасный первый лед: как не попасть в беду на водоемах — советы специалистов Ленинского округа

С наступлением зимы в Ленинском округе стартовала программа профилактики на водных объектах. Специалисты предупреждают, что осенний лед, особенно в ноябре–декабре, тонкий и ненадежный. Безопасной считается толщина льда не менее 10 см, прочный лед имеет голубой цвет, а белый лед в два раза слабее. Опасны места с быстрым течением, устья рек и растительность.

При провале под лед важно сохранять спокойствие, широко раскинуть руки и перекатываться к кромке, избегая резких движений. Помощь оказывают с использованием подручных средств, чтобы не подвергать себя опасности.

Для безопасного зимнего отдыха в округе работают около 20 оборудованных катков и ледовых площадок. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.