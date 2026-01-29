Опасный толчок вниз: как пьяный житель Иваново отправится в колонию за нападение на стражей порядка

В Иваново вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, совершившего нападение на сотрудницу полиции. Ленинский районный суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья, и назначил ему реальный срок лишения свободы.

Инцидент, как сообщает пресс-служба Ивановского областного суда, произошел 23 августа прошлого года в доме на улице Шубиных. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оказался недоволен законными действиями прибывшей полицейской. В ходе конфликта он схватил ее за одежду и намеренно столкнул с лестничного пролета. В результате падения пострадавшая ударилась головой о стену, испытала сильную физическую боль и получила телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Несмотря на то что злоумышленник в суде свою вину не признал, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного вердикта. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно с осужденного в пользу потерпевшей сотрудницы полиции взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.