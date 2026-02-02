Оперативники обнаружили, что подозреваемый мог быть знаком с пропавшим ребенком в Петербурге

Следователи, расследующие дело о похищении 9-летнего Павла в Санкт-Петербурге, получили доступ к переписке задержанного подозреваемого. Как сообщает « Фонтанка », в сообщениях всплыли тревожные детали: мужчина мог быть знаком с мальчиком, а незадолго до исчезновения ребенок якобы требовал от него денег, угрожая раскрыть некую информацию.

По последним данным, 30 января около 17:00 Павел вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Мальчика, который часто подрабатывал, моя окна машин на парковке у ресторана быстрого питания, видели, как он сел в автомобиль одного из водителей. После этого его следы теряются. В операцию по поиску ребенка, которая продолжается даже после задержания подозреваемого, вовлекли более 200 волонтеров. СК РФ возбудил дело об убийстве, а уголовный розыск координирует масштабную работу с полицией, Росгвардией и техническими службами, анализирующими все возможные коммуникации.