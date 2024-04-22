Оператор багажа в аэропорту Домодедово украл у пассажирки кольцо стоимостью 700 тысяч рублей

В Подмосковье задержали местного жителя 1986 года рождения, который, работая оператором багажных тележек в аэропорту Домодедово, украл кольцо стоимостью около 700 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа» .

В полицию обратилась жительница столицы. Она рассказала, что прилетела из ОАЭ, где приобрела дорогостоящее кольцо. Дома женщина начала разбирать вещи и обнаружила, что ювелирного украшения там нет.

Сначала пассажирка обратилась в бюро найденных вещей в аэропорту, но там кольца не оказалось. Спустя время сотрудники транспортной полиции выяснили, что ювелирное изделие похитил работник воздушной гавани.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. Он во всем признался и вернул кольцо. По словам задержанного, кольцо он приметил, когда перевозил чемоданы потерпевшей. Коробка с украшением выпала из багажа в тележку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.